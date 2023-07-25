|

25 июля 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Поставки F-16 – лишь один из этапов эскалации, который приблизит переход конфликта на Украине в ядерную стадию. Противник попытается создать такие условия, чтобы тактический ядерный удар был нанесён. Но сможет ли Россия сопротивляться этой смертоносной погремушке Киева и коллективного Запада? Пишет Царьград.

Накануне стало известно, что президент США Джо Байден принял окончательное решение начать поставки американских истребителей F-16 на Украину. Это займёт несколько месяцев. С заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью в эфире CNN.

Что не так с поставками F-16?

Власти США уже давно обсуждают возможность поставки самолётов F-16 Украине, но до этого времени американские чиновники не были уверены, что Белый дом всё-таки пойдёт на этот шаг.

Есть несколько факторов, которые осложняют ситуацию для Украины и Запада. Во-первых, украинские аэродромы не подходят для F-16 – их взлётно-посадочные полосы слишком короткие. Это значит, что американцам либо придётся переделывать ВПП на Украине, либо запускать самолёты из Польши, либо запускать со своих авианосцев. Последние два варианта несут в себе большой риск с точки зрения эскалации конфликта.

Белый дом тянул, отвлекая внимание

США просто тянули время, якобы раздумывая о поставке F-16 Украине. На самом деле все решения уже давно были приняты. Украина непременно получит всё, чего требует, и все эти ужимки западных политиков, которые будто бы всё ещё решают, давать ли ВСУ истребители F-16 или нет, не более чем отвлекающий манёвр. Но и российская ПВО всё это время не теряла времени даром – мы уже и HIMARS перехватываем, и хвалёные британские дальнобойные Storm Shadow. Вообще-то каждый российский комплекс С-300 поражает одним залпом сразу 36 воздушных целей.

Ведь понятно, что киевский режим не остановит даже вероятность ядерной катастрофы.

Так как нам победить?

Победа может быть достигнута только на поле боя. Это на сегодня единственный вариант для России.

идущая сейчас спецоперация на Украине, которую Россия вынуждена была начать против наступающего Запада, – это просто “война не на жизнь, а на смерть”.

“И атаки Крыма и Москвы, и использование кассетных снарядов, и подготовка врагом терактов на ядерных станциях, и передача Киеву F-16 – всё это неумолимые знаки войны, которая подходит к своей кульминации. Войну способны выиграть только патриоты. Русские патриоты. Это понимал даже интернационалист Сталин”,

Фото: orelsreda.ru

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК