ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
СМИ: бортпроводницу задержали за неадекватное поведение в московском Шереметьево
Новости Алтай
Алтайская ясновидящая увидела, когда и как закончится СВО на Украине
Новости Алтай
Сразу три бабьих лета ожидается этой осенью в России
Новости Алтай
Что сказала алтайская ясновидящая о СВО и согласны ли с ней другие экстрасенсы
Новости Алтай
Горняк22: Илон Маск нанес Киеву смертельный удар: CNN раскрыли потрясающие подробности
Новости Алтай
Горняк22: За рекламу в почтовых ящиках в жилых домах будут штрафовать

Коллекция категорий

Бизнес107 News
Здоровье105 News
Новости Алтай760 News
Новости Горняк155 News
Образование114 News
Общество215 News
Объявления73 News
Политика173 News
Спорт138 News
Платим за интересные новости!
объявления

Горняк22: За рекламу в почтовых ящиках в жилых домах будут штрафовать

ГОРНЯК2201 mins

 | 

08 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. За рекламу в почтовых ящиках в жилых домах начнут штрафовать — соответствующий законопроект подготовили в комитете Госдумы по строительству и ЖКХ, сообщает Прайм со ссылкой на “Известия”.

Законопроектом предлагается установить штраф для физических лиц в размере от двух до 5,5 тысячи рублей, для юридических лиц — от 100 до 500 тысяч рублей.

Как указывают в Госдуме, законодательство регламентирует рекламу на стенах и крышах зданий, но пространство в подъезде и почтовые ящики также являются общим имуществом жильцов.

При этом депутаты предлагают выявлять нарушения с помощью систем видеонаблюдения.

Комментируя “антирекламный” законопроект, парламентарий Сергей Колунов заявил, что рекламные материалы в почтовом ящике мешают найти действительно важную корреспонденцию, счета за коммунальные услуги и т.д. Также он отметил, что рекламные послания часто маскируют под заказные письма, и это вызывает сложности и дезориентирует пожилых людей.

Фото: РИА новости

ИСТОЧНИК

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News