Горняк22: За рекламу в почтовых ящиках в жилых домах будут штрафовать

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08 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. За рекламу в почтовых ящиках в жилых домах начнут штрафовать — соответствующий законопроект подготовили в комитете Госдумы по строительству и ЖКХ, сообщает Прайм со ссылкой на “Известия”.

Законопроектом предлагается установить штраф для физических лиц в размере от двух до 5,5 тысячи рублей, для юридических лиц — от 100 до 500 тысяч рублей.

Как указывают в Госдуме, законодательство регламентирует рекламу на стенах и крышах зданий, но пространство в подъезде и почтовые ящики также являются общим имуществом жильцов.

При этом депутаты предлагают выявлять нарушения с помощью систем видеонаблюдения.

Комментируя “антирекламный” законопроект, парламентарий Сергей Колунов заявил, что рекламные материалы в почтовом ящике мешают найти действительно важную корреспонденцию, счета за коммунальные услуги и т.д. Также он отметил, что рекламные послания часто маскируют под заказные письма, и это вызывает сложности и дезориентирует пожилых людей.

Фото: РИА новости

Автор: glavred

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