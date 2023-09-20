Горняк22: Зачем хитрые дачники втыкают шампуры в землю осенью: этот секрет знают единицы - ГОРНЯК22

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19 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Опытные дачники знают, что шампуры нужны не только во время приготовления шашлыка. Например, с их помощью можно пригнуть розы, чтобы они благополучно перенесли зиму. Пишет Теперь Внимание!

Процедуру следует провести в середине сентября (до заморозков). Если отложить ее на холодную погоду, кора в местах излома потрескается и станет уязвимой для инфекций.

По информации ogorod.ru, крупные побеги лучше гнуть пучками в несколько заходов. Каждую «группу» следует фиксировать с помощью веревки и забитого в землю шампура. Он прочнее деревянного колышка, легко втыкается в грунт и имеет сверху удобную петлю для крепления шпагата.

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Автор: glavred

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