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01 августа 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Поставленное Украине западное “чудо-оружие” бессильно против российской армии, которая уничтожает его прямо на поле боя. Об этом заявил бывший советник ЦРУ Джим Рикардс. Пишет РЕН ТВ.

“Чудо-оружие” не сработало. “Недавно я видел горящий немецкий танк “Леопард 2″. Так вот, русские их уничтожают”, – сказал он в интервью YouTube-каналу London Real.

Рикардс также рассказал, что ВС РФ научились бороться даже с HIMARS. Русские бойцы придумали, как отключить у них GPS, поэтому снаряды улетают не в ту сторону, не нанося предполагаемого вреда.

“И с F-16 будет то же самое. Конфликт может закончиться даже раньше. Поэтому Зеленский и выпрашивает боеприпасы – украинское наступление проваливается, и потери велики”, – добавил специалист.

Фото: mk.ru

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Автор: vizitka01

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