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Горняк22: Западные агентства наперебой сообщают. Доллар рухнет в августе

редактор01 mins

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23 июля 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Немецкое издание Junge Welt опубликовало статью с заголовком «Время доллара истекло». Передает 24TNews.

Сначала читателям напомнили, что на страны G7 приходится 29,9% глобального экономического роста, а на BRICS несколько больше – 32,1%. И это при том, что в  BRICS состоит меньше стран.

А далее издание резко переходит к поистине сногосшибательной информации. Что август текущего года может стать роковым в жизни доллара США. И даже самой Америки.

А похоронят их – доллар, и, может быть, США – 22-го августа. На Саммите БРИКС. В этот день, ожидает издание, будет объявлено о введении новой валюты, которая будет обеспеченной реальными сырьевыми ресурсами.

Не слабо, правда?

И вот уже немцам вторит вездесущий Bloomberg. Он снизил долларовый индекс на 2%, что поспособствовало мгновенному росту цен на сырьевые товары, такие как нефть и золото. Именно они и должны лечь в основу обеспечения новой мировой валюты.

Financial Times тоже не осталась в стороне, написав на своих страницах, что США давно представляет собой главный источник проблем в мировой экономике с собственным дефицитом ВВП в шесть раз больше среднего показателя для развитых стран.

Англоязычные читатели FT прокомментировали, что «США скоро рухнут как карточный домик» и настоятельно рекомендуют всем как можно скорее избавляться от американской валюты, настаивая, что покупать надо золото, которое является «беспроигрышным вариантом».

До Саммита БРИКС остался месяц, но шороху, даже еще не начавшись, он навел на Западе немалый…

Фото: ukraina.ru

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