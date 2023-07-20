Горняк22: “Заткнись”. В Сети указали на бессилие главы ЕК перед Россией

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20 июля 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Пользователи Twitter негативно оценили заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о переговорах с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и обвинения в адрес России за выход из зерновой сделки. Пишет РИА Новости.

“Заткнись, Люцифер”, — съязвил A. Seoane.

“Ага. У вас был хороший диалог со Шмыгалем. Теперь попробуй переговорить с Путиным. Он поможет с зерном, если вежливо попросить”, — предложил Republica.

“Вы ничего не сделаете, это все выдумки. Россия не отступит, ее броня крепка”, — высказался Gentiso.

“Европейская экономика находится в упадке уже два года. Вы не знаете, почему?” — с иронией спросил Étoiles brillantes.

“Глядите, женщина-нацист из нацистской семьи говорит нацистские вещи”, — прокомментировал Pol.

Другие пользователи отметили, что проблемы для реализации украинского зерна в ЕС может создать Варшава. Польский премьер Матеуш Моравецкий ранее заявил, что Варшава продолжит самостоятельно ограничивать ввоз зерна с Украины, если Еврокомиссия не согласится продлить ограничения после 15 сентября. Фото: РИА Новости Больше новостей: Все новости за сегодня Автор: vizitka01

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