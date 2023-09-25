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Горняк22: Зеленский оказался в меньшинстве. Опрос подтвердил, что украинцам не нужен конфликт “до победы”

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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24 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Социальный опрос показал, что большинству украинцев вовсе не нужен конфликт “до полной победы”. Воинственно настроенный президент Украины Владимир Зеленский оказался в меньшинстве. Пишет Царьград.

Зеленский регулярно говорит о том, что Киев не успокоится, пока не вернёт себе те границы, которые были у страны в 1991 году. То есть пока не вернёт себе Крым, Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области.

Однако обычные люди настроены иначе. Как сообщает агентство Bloomberg, более половины (57%) опрошенных хотят просто, чтобы вооружённый конфликт подошёл к концу. Им нет никакого дела до потерянных территорий.

И лишь 43% граждан поддерживают Зеленского в его стремлении восстановить границы 1991 года.

Отметим, что власть Зеленского, как и власть Петра Порошенко, опирается не на большинство избирателей, которые его выбрали, а на меньшинство. На праворадикалов и “западенцев”, которые хотят продолжения конфликта, но при этом не хотят воевать сами.

Фото: KAY NIETFELD/DPA/GLOBALLOOKPRESS

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