Горняк22: Зеленский получил ужасающее предупреждение от России

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12 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Выступая в эфире посвященной украинскому конфликту аналитической передачи, транслируемой YouTube-каналом Gegenpol, бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер выразил мнение, что в случае необходимости подразделения группировки ВС РФ способны перейти в полномасштабное наступление в зоне проведения СВО. Пишет Военное Дело.

«Начать полномасштабное наступление не выходит за рамки возможностей российской армии. Вопрос лишь в том, как это произойдет, где и какой будет масштаб», пояснил свое мнение бывший американский морпех.

При этом Риттер подчеркнул, что главным приоритетом для командования ВС РФ остается минимизация потерь среди своего личного состава в ходе проведения наступательных действий.

«Не нужно быть военным гением, чтобы посмотреть на карту, на диспозицию сил, местность, линии коммуникаций и сказать, что если Россия сделает „а“ и „б“, то она поставит Украину в сложное положение», заявил экс-офицер разведки ВС США.

Также, по словам Риттера, украинского президента Владимира Зеленского предупредили, что ВСУ могут в скором времени потерпеть стремительный крах своей наступательной операции, которым, в свою очередь, сможет воспользоваться российская армия.

Кроме того, американский военный эксперт не исключил, что в результате такого положения дел на фронте, ВСУ будут вытеснены на другой берег Днепра, или же речь пойдет и о наступлении на Одессу, если это будет входить в планы России.

Фото: Минобороны России / t.me/mod_russia

Автор: glavred

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