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24 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. США готовят Украину к проведению президентских выборов, несмотря на попытки “зелёной” команды удержать свою власть под предлогом введённого в стране военного положения. Зеленского официально попросят на выход. Пишет Царьград.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что выборов в стране не будет, пока не закончится вооружённый конфликт, однако у США на это другой взгляд.

Белый дом настаивает на том, чтобы на Украине в 2024 году были проведены президентские выборы. Об этом сообщают источники Telegram-канала “Резидент” в украинской делегации, которая отправилась в Нью-Йорк на заседание Генассамблеи ООН.

Госдепартамент США в качестве примера приводит выборы, которые были проведены в Южной Корее в 1952 году – в разгар Корейской войны. Тогда победу одержал президент Ли Сын Ман, “что позволило продемонстрировать демократические принципы в противовес диктаторам”.

Зеленский пытается использовать конфликт для удержания собственной власти. Вероятнее всего, он понимает, что не победит на выборах после всего, что устроил. Американцы же, по всей видимости, хотят поменять украинского лидера на более управляемого. Им надоели постоянные требования и угрозы со стороны Зеленского, а также откровенно хамское поведение его дипломатов.

Кроме того, стремление провести выборы на Украине может свидетельствовать о том, что США хотят положить конец украинскому кризису. Западные СМИ уже сообщали, что администрация Байдена уговаривает Зеленского пойти на переговоры и в целом склоняется к корейскому сценарию заморозки конфликта. Однако президент Украины по-прежнему отказывается от любых переговоров. Он говорит, что мир может быть заключён только после того, как Украине отдадут все её бывшие территории, включая Крым и Донбасс.

Фото: KAY NIETFELD/DPA/GLOBALLOOKPRESS

Автор: glavred

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