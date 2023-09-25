25.09.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Новости Алтай
Заглушка для ЖБО. В Барнауле усилят контроль за незаконными сливами нечистот
Новости Алтай
Минздрав прокомментировал свою позицию в судебном процессе против врача-педиатра
Новости Алтай
Стало известно, когда в Алтайский край придет земснаряд за миллиард
Новости Алтай
Пора рисовать стенгазету? Когда День учителя в 2023 году
Новости Алтай
Такой день. Отключение горячей воды и миллионная выручка ярмарок
Мир
Вучич планирует провести встречу с послом России из-за обострения в Косово

Коллекция категорий

Бизнес122 Новости
Здоровье165 Новости
Новости Алтай1069 Новости
Новости Горняк222 Новости
Образование130 Новости
Общество288 Новости
Объявления79 Новости
Политика204 Новости
Спорт159 Новости
Платим за интересные новости!

Горняк22: Зеленского попросят на выход. США готовят Украину к проведению президентских выборов

редактор ГОРНЯК2201 минуты

 | 

24 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. США готовят Украину к проведению президентских выборов, несмотря на попытки “зелёной” команды удержать свою власть под предлогом введённого в стране военного положения. Зеленского официально попросят на выход. Пишет Царьград.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что выборов в стране не будет, пока не закончится вооружённый конфликт, однако у США на это другой взгляд.

Белый дом настаивает на том, чтобы на Украине в 2024 году были проведены президентские выборы. Об этом сообщают источники Telegram-канала “Резидент” в украинской делегации, которая отправилась в Нью-Йорк на заседание Генассамблеи ООН.

Госдепартамент США в качестве примера приводит выборы, которые были проведены в Южной Корее в 1952 году – в разгар Корейской войны. Тогда победу одержал президент Ли Сын Ман, “что позволило продемонстрировать демократические принципы в противовес диктаторам”.

Зеленский пытается использовать конфликт для удержания собственной власти. Вероятнее всего, он понимает, что не победит на выборах после всего, что устроил. Американцы же, по всей видимости, хотят поменять украинского лидера на более управляемого. Им надоели постоянные требования и угрозы со стороны Зеленского, а также откровенно хамское поведение его дипломатов.

Кроме того, стремление провести выборы на Украине может свидетельствовать о том, что США хотят положить конец украинскому кризису. Западные СМИ уже сообщали, что администрация Байдена уговаривает Зеленского пойти на переговоры и в целом склоняется к корейскому сценарию заморозки конфликта. Однако президент Украины по-прежнему отказывается от любых переговоров. Он говорит, что мир может быть заключён только после того, как Украине отдадут все её бывшие территории, включая Крым и Донбасс.

Фото: KAY NIETFELD/DPA/GLOBALLOOKPRESS

ИСТОЧНИК

Добавить комментарий

Похожие новости