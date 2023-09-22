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21 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Бойцы ЧВК “Вагнер” возвращаются на фронт. О желающих продолжить службу в зоне СВО рассказали в Союзе добровольцев Донбасса. Пишет Царьград.

Бойцы ЧВК “Вагнер” рвутся на фронт. Поток “музыкантов”, желающих вступить в ряды Союза добровольцев Донбасса, растёт с каждым днём. С бойцами беседует лично начальник отделения с позывным “Зодиак”.

Вопросы вполне стандартные. Есть ли опыт? Служил ли в “Вагнере”, и если да – ходил ли на Москву? Есть ли судимость? За ответы никто косо не смотрит. Главное, чтобы они были честными.

Также спрашивают, кто остался дома, кому, если что, пойдут выплаты и кто заберёт тело. Ради чего пришёл, кто привёл?

Для них очень важно вернуться на фронт. Это нас всех поражает, – рассказал старший специалист комплектования Максим.

По его словам, “музыканты” идут в штурмовики, в артиллерию – на самые ударные направления. В основном это те, у кого было много “ходок”.

Страна дала им шанс жить иначе и иначе себя чувствовать. И, надо сказать, служат они на совесть. И начинают иначе себя воспринимать, им это очень нужно, – цитирует слова специалиста военкор Царьграда из Донбасса Анастасия Антонова.

ФОТО: BULKIN SERGEY/GLOBALLOOKPRESS

Автор: glavred

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