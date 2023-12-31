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Горный Алтай отправил в зону СВО девять автомобилей

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Горный Алтай отправил в зону СВО девять автомобилей

Автомобили отправятся на ж/д транспорте Фото: кадр видео Народный фронт

Автомобили с гуманитарным грузом уже доставлены на ж/д станцию и в ближайшее время начнут свой путь “за ленту”, где их уже бойцы

В Республике Алтай отправили на фронт девять автомобилей, сообщили в региональном отделении Народного фронта.

Машины передали четыре организации: Алтайский заповедник, национальный парка “Сайлюгемский”, природный биосферный заповедник “Катунский” и республиканское управление Роспотребнадзора.

Автомобили прошли техническое обслуживание и отправляются бойцам на Донецкое, Запорожское и Луганское направления с гуманитарным грузом – маскировочными сетями, оборудованием и именными посылками.

Ранее в Барнауле прошло итоговое заседание краевого штаба Народного фронта. Руководитель краевого штаба Сергей Войтюк озвучил результаты годовой деятельности ОНФ и наградил тех, кто помогал общественникам.

Взято отсюда

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