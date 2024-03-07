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Городская Госавтоинспекция напомнила школьникам о правилах дорожного движения

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Городская Госавтоинспекция напомнила школьникам о правилах дорожного движения

Сотрудники барнаульской Госавтоинспекции совместно с Управлением Росгвардии по Алтайскому краю и народной дружиной «Барнаульская» накануне посетили школу № 53, где для учащихся начальных классов провели профилактическое мероприятие. Дорожные полицейские напомнили ребятам значения дорожных знаков, а при помощи макета проезжей части совместно с мальчишками и девчонками разобрали различные дорожные ситуации и обсудили «дорожные ловушки», которые могут встретиться по маршруту «дом – школа – дом».

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Не обошлась встреча и без современных систем. Так, используя интерактивный велотренажер, у детей появилась возможность примерить на себя роль водителя и прокатиться по дорогам города с соблюдением всех Правил.

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Полицейские рассказали ребятам об устройстве и работе патрульного автомобиля, а также особенностях службы в полиции.

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На память о встрече всем школьникам были вручены тематические памятки, которые еще раз напомнят юным пешеходам о правилах безопасного поведения в транспортной среде.  

Взято отсюда.

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