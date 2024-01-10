Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Сергей Татьянин провел сегодня совещание по готовности городских служб к прохождению комплекса прогнозируемых в ближайшее время неблагоприятных метеоявлений на территории столицы края. В совещании приняли участие первые заместители глав районных администраций, руководители профильных комитетов администрации города, Управления по делам ГОЧС г.Барнаула, ресурсоснабжающих организаций.

По информации начальника МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Барнаула» Владимира Драчёва, согласно штормовому прогнозу 10 января ожидается от – 4 до – 6 градусов мороза, ветер 15 м/с. По его словам, ухудшение погодных условий начнется примерно в 00.00 часов ночи 11 января – снег, метель, порывы ветра могут достигать 25-28 м/c. Основной пик непогоды придется на период с 2 до 7 часов утра. Сергей Татьянин, исходя из прогноза, отметил, что из-за непогоды велика вероятность обрывов линий электропередач, повреждений на объектах энергетики, ухудшение дорожно-транспортной ситуации; обратил внимание на необходимость контроля за слабо закрепленными конструкциями.

О готовности к прохождению комплекса неблагоприятных метеоявлений на территории Барнаула проинформировали руководители ресурсоснабжающих организаций. В ночь на 11 января в Барнаульской теплосетевой компании (филиал АО «Барнаульская генерация») будет организовано дежурство 3 аварийных бригад; в Барнаульской сетевой компании – 4 аварийных бригад и 2 автовышек; их количество к 8.00 утра при необходимости будет увеличено до 16 и 10 соответственно. В ПАО «Россети Сибирь» – «Алтайэнерго» в ночную смену будут работать на различных участках 11 профильных бригад, усиленные смены диспетчеров, персонала на подстанциях.

По итогам совещания администрациям районов, профильным комитетам администрации города совместно с ЕДДС и ресурсоснабжающими организациями поручено обеспечить принятие оперативных мер по вопросам устранения аварийных и нештатных ситуаций, вызванных неблагоприятными метеоусловиями, уделить особое внимание информационному взаимодействию городских служб.

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