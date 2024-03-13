Городские соревнования по шахматам «Дебют» среди команд общеобразовательных организаций г. Барнаула проводятся 18-21 марта 2024 года в рамках проекта «Шахматы в школах» К участию в соревнованиях допускаются команды общеобразовательных организаций города Барнаула. От одной общеобразовательной организации в соревнованиях могут принимать участие неограниченное количество команд. Команды формируются из обучающихся 1-2 классов (2015 года рождения и младше) одной общеобразовательной организации. Состав команды: 5 человек, в том числе 4 игрока (не менее 1 девочки) и руководитель команды. Команды, занявшие 1, 2 и 3 места, получают право участвовать в краевом финале соревнований «Дебют». Для всех участников cоревнований предусмотрена обязательная предварительная электронная регистрация на сайте chess22. . Срок её окончания – 17 марта, 12:00. Система проведения: швейцарская, 7 туров. Контроль времени: 60 минут на партию с добавлением 10 секунд на каждый ход, начиная с первого. Допустимое время опоздания – 30 минут. Запись партий обязательна. Оргкомитет: директор соревнований и председатель комиссии по допуску – Косачёв Дмитрий Юрьевич, главный судья – Шаталова Наталья Евгеньевна, спортивный судья первой категории. Программа соревнований: 18 марта 10:00 – 11:00 – регистрация участников, работа комиссии по допуску 11:30 – открытие соревнований, жеребьёвка 1-го тура 12:00 – тур 1 19 марта 10:00 – тур 2 14:00 – тур 3 20 марта 10:00 – тур 4 14:00 – тур 5 21 марта 10:00 – тур 6 14:00 – тур 7 Закрытие соревнований – через 60 минут после окончания 7-го тура.

Взято отсюда.

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