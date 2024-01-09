Мэрия подключила сотрудников приюта «Ласка»

В Барнауле в районе улицы 10-й Западной три бездомные собаки покусали горожанку, возвращающуюся домой с ночной смены. Об этом со ссылкой на пострадавшую пишет паблик во «ВКонтакте» «Инцидент Барнаул». Представители мэрии рассказали корреспонденту NGS22.RU, что к отлову собак привлекут специалистов приюта «Ласка». В приюте заявили, что их сотрудники уже выехали на место происшествия.

Паблик приводит рассказ женщины:

— Псины не просто тявкали, они сразу начали кидаться, кусать ноги, прыгать, пытаясь повалить на снег. На плече у меня висела сумка, в руках был пакет, в котором была рабочая одежда, контейнер и маленький горшочек с цветком. Уже от безысходности догадалась бросить как можно дальше пакет. Собаки ринулись за ним, разорвав на клочья. Одна из собак начала трепать рабочую одежду, вторая сожрала цветок, а третья начала есть пластиковый контейнер. Да-да, именно есть пластиковый контейнер. Боюсь представить, каким лакомым завтраком для них оказалась бы я. В этот момент удалось быстро уйти от собак. Невероятный стресс. Рваные джинсы и куртка. Многочисленные укусы на ногах.

В комитете по благоустройству корреспонденту NGS22.RU рассказали, что держат эту ситуацию на контроле. И передали заявку на отлов этих животных в приют «Ласка». Руководитель приюта Софья Куликова рассказала NGS22.RU, что сейчас сотрудники «Ласки» находятся на выезде в районе улицы 10-й Западной.

Председатель комитета информационной политики Барнаула Екатерина Андреева объяснила, что в случае нападение бездомной собаки горожанам следует обращаться в комитет по благоустройству. Если собака имеет хозяина, то звоните в управление по ветеринарии или в полицию. По закону владельцу, который не уследил за домашним животным, грозит штраф.

Взято Источник

10.01.2024