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Городской транспорт будет бесплатным всю новогоднюю ночь

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28 декабря 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. В новогоднюю ночь городской транспорт будет бесплатным. Кроме того, будет продлено время работы метро, МЦК, МЦД и некоторых маршрутов наземного транспорта. Пишет Царьград.

В новогоднюю ночь общественный транспорт в Москве будет работать бесплатно. Режим бесплатной работы начнётся в 20:00 воскресенья, 31 декабря, и продолжится до 6:00 понедельника, 1 января. 

Больше деталей – в посте мэра Москвы Сергея Собянина. 

Фото: KONSTANTIN KOKOSHKIN/GLOBALLOOKPRESS

Автор: glavred

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