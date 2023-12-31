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Гороскоп на 2024 год для всех знаков Зодиака 

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Гороскоп на 2024 год для всех знаков Зодиака 

Авторский гороскоп на 2024 год по знакам зодиака подскажет, чего вам ожидать в это время.

Овен

Новый год вы встретите на высоком творческом подъеме. Да и в дальнейшем вас ждут благоприятные перемены как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни. Не снижайте энтузиазм, и вы добьетесь многого. Препятствия могут возникнуть лишь из-за разногласий с партнерами по причине завышенных притязаний или чрезмерных трат. Со второй половины года многих ждут важные перемены, связанные с активизацией поездок, новых знакомств и т. д., вместе с тем предстоит весь год заботиться о своем здоровье, всячески укреплять его. Особенно это важно с осени.

Телец

Удача у вас зависит от умения смотреть вперед и выстраивать долгосрочные планы. В недалеком будущем вам предназначено стать лидером в решении практических вопросов, объединять единомышленников и вести их за собой. Иногда вы будете чувствовать усталость из-за необходимости постоянно проявлять активность, но, пересмотрев свой режим дня и питание, сделав упор на здоровый образ жизни, обретете второе дыхание и продолжите наращивать свой потенциал. По всей видимости, год будет очень запоминающимся.

Близнецы

В первой половине года постарайтесь поменьше суетиться и направить все силы на завершение прежних дел, тем более, что у вас и без того будет много обязанностей, в том числе и в быту. Все новое придет в июне, когда повысится энергетика, и вы обретете новое дыхание. С этого времени ветер удачи начнет дуть в ваши паруса. Появятся новые планы, которые желательно сразу пустить в оборот. Реализации их может помешать только слабое здоровье, если вы не уделяли ему должного внимания в прежние времена.

Рак

Раки с их тонкой организацией быстро почувствуют новые веяния и постараются быстро встроиться в перемены. Они станут более активными и целеустремленными, не захотят больше общаться с теми, от кого нечего ожидать, а будут искать полезные связи. Вместе с настоящими единомышленниками они двинутся вперед. В то же время им надо продолжать индивидуальные занятия, не смущаясь дистанционным положением. Так они лучше сохранят свою энергетику и здоровье, тем более что с осени их ждет более активный период, когда предстоит больше общаться со многими людьми.

Лев

Этой зимой и весной вы будете подводить черту под прежними начинаниями. Желательно получить успех в том, что вы когда-то задумали. Это вдохнет в вас силы и, возможно, направит на новый путь, который начнется с апреля. Другие люди войдут в вашу жизнь, либо вернется кое-кто из прежних друзей и знакомых. Начиная с третьего квартала, вам предстоит начать что-то более масштабное. Жизнь станет намного интереснее. Но все это, как и у многих, завязано на хорошем здоровье, как физическом, так и духовном.

Дева

Дракон от вас потребует необходимости держать свое слово. В первую очередь это нужно для того, чтобы сохранить свою финансовую удачу. Для повышения энергетики необходимо поддерживать связь с землей и надежными людьми. Лучше всего иметь дело с близкими. У тех, кто одинок, найдется время для романтических чувств. А вот за здоровьем придется следить более тщательно: от этого напрямую зависит ваше продвижение вперед.

Весы

Будет много работы, но это же придаст вам стабильности и уверенности. Однако возрастет конкуренция. Больше повезет тем, кто занят на творческом поприще, но и предприимчивые Весы вряд ли окажутся внакладе. В то же время многие испытают серьезные перемены в окружении и в круге общения, когда важно будет опереться на близких друзей и родственников, обозначить долговременное партнерство. В конце лета и начале осени воздержитесь от дальних поездок, командировок, посвятите это время укреплению здоровья.

Скорпион

Год окажется неоднозначным. В первой его половине старайтесь быть членом команды, действуя в общем потоке. В июне у некоторых могут произойти форс-мажорные обстоятельства, и чтобы их облегчить, надо держать ушки на макушке, не позволяя кому-либо управлять вами. Помните, что риск не всегда бывает оправданным и не всем людям можно доверять. В середине года возможны важные изменения, когда очень пригодится ваш профессиональный опыт. Для здоровья значимо опираться не на эмоции, а на сохранение душевного равновесия.

Стрелец

Первая половина года благоприятствует стабильности в работе и в жизни, но уже с июня делайте ставку на обновление. Вам захочется проявить себя по-новому, в том числе и в партнерстве. При этом предстоит взять бразды правления в свои руки. Однако не старайтесь вернуться в прошлое – это не принесет вам радости. В новом году кому-то светит открыть свое перспективное дело, что в будущем улучшит финансовое положение. Однако важно закрыть все имеющиеся долги и не тратить деньги зря. Правильное питание и очищение организма и психики – вот путь к здоровью.

Козерог

Перемен будет много, но в большинстве своем они пойдут вам на пользу. Не начинайте новых дел с близкими родственниками и друзьями, а сколотите свою команду единомышленников, для чего стоит провести серию интересных встреч. Весь год следует сохранять финансовый баланс и тратить деньги очень разумно. Ваша надежность поможет сохранить отношения, только если они не утратили перспективу, в противном случае лучше поставить точку. И еще вам надо очень остерегаться мошенников, которые будут нацеливаться на ваш кошелек.

Водолей

В первых месяцах года вам лучше сократить круг друзей и общение. В дальнейшем ориентируйтесь на приближение к себе интересных людей, с которыми можно «сварить кашу». В первую очередь важно, чтобы они смогли оценить ваш незаурядный склад ума и умение находить нетрадиционные подходы к делам. Весной и летом в любовной сфере тоже наметятся перемены, и уже осенью кое-кто отправится в загс. В финансах тоже следует поступать умно. Прибыль в основном принесут деловые поездки и полезные контакты, а также творческая деятельность.

Рыбы

В это время вы сможете показать людям свою значимость. Кто-то получит более высокий пост, другие найдут себя на ином поприще, но в любом случае финансовый поток может увеличиться, и это станет предметом вашей гордости. Постарайтесь не поддаваться перепадам эмоций и ведите здоровый образ жизни – только так вы сумеете сохранить свои завоевания. Некоторые сумеют наладить семейный бизнес, чтобы вместе решать возросшие задачи. Это в том случае, если члены семьи превратятся в единый коллектив.

Нина СТРЕЛЬЦОВА.

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Взято отсюда.

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