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Горы снега и поломки: бийский парк Прибрежный зимой выглядит неухоженным

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Горы снега и поломки: бийский парк Прибрежный зимой выглядит неухоженным

В этом году особенных развлечений в Прибрежном не было

В парке Прибрежный, который расположен за ТРЦ “Ривьера”, зимой не так много развлечений. В прошлом году здесь обустраивали каток, за небольшую плату можно было взять коньки напрокат или же прийти со своими. Работала и снежная карусель. В этом году бийчане могут прогуливаться по парковым дорожкам и набережной, приводить детей на площадку, посещать спортивный уголок или просто посидеть на скамейке.

Фото: Редакция “БР”

Однако и это сделать не так просто – несмотря на то, что основные дорожки расчищены от снега, он большими кучами лежит то тут, то там. Небольшое потепление – и парк “поплывет”. Но больше всего бийчан, которые приходят сюда на ежедневные прогулки огорчают проделки вандалов. Даже с учетом того, что в парке установлены камеры видеонаблюдения, парковые формы и скамейки оказываются разломаны.

Фото: Редакция “БР”

То, что сделано это специально – сомнений не вызывает. Одна лавочка таким образом полностью лишилась спинки, несмотря на железное основание и устойчивые крепления. 

Фото: Редакция “БР”

Центральная фигура Прибрежного парка – падающая звезда также выглядит неопрятно. Дорожка для прохода под ней также окружена большим количеством снега. 

Чаще всего сюда приходят местные жители, а вот гостей города парк, увы, не впечатляет.

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