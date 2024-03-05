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Госавтоинспекция Алтайского края информирует об ухудшении погодных условий

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Госавтоинспекция Алтайского края информирует об ухудшении погодных условий

Водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными и осторожными

В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция Алтайского края призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными, соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, а также рекомендует воздержаться от рискованных маневров на дороге.

По данным ЦГМС по краю обещают метели, днем небольшой, местами умеренный снег, на дорогах гололедица. Ветер до 18 м/с.

Напомним, что в условиях непогоды осторожность следует проявлять не только водителям, но и пешеходам. Госавтоинспекция рекомендует пешим участникам движения использовать  световозвращающие элементы.

погода на день , прогноз погоды на 10 дней ,

Взято отсюда

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