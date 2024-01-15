Госавтоинспекция Алтайского края информирует участников дорожного движения об ограничении движения транспорта

В связи с движением военных колонн сегодня, 15-го января 2024 года, будет ограничено движение для всех видов транспорта:

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– с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по маршруту «Косиха – Р-256 «Чуйский тракт» – Украинский»;

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– с 21 часа 00 минут до 23 часов 00 минут по маршруту «Полковниково – Р-256 «Чуйский тракт» – Контошино».

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Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке. Обращаем Ваше внимание, что маршрут и время сопровождения могут быть изменены.

Взято отсюда.

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