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Пластиковые окна в Горняке

Госавтоинспекция Алтайского края напоминает об использовании световозвращающих элементов

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Госавтоинспекция Алтайского края напоминает об использовании световозвращающих элементов

Недисциплинированность и невнимательность пешеходов нередко приводят к дорожно-транспортным происшествиям с трагическими последствиями. Так, пешие участники движения порой забывают позаботиться о собственной безопасности, а именно не используют элементы пассивной защиты – световозвращатели, из-за чего подвергают риску свое здоровье и жизнь.

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В связи с этим региональная Госавтоинспекция вновь обращается к пешеходам, напоминая, что для обеспечения безопасности дорожного движения необходимо носить яркую одежду со световозвращающими элементами. Так как именно благодаря использованию таких аксессуаров водители могут заблаговременно заметить пешего участника движения на проезжей части, а соответственно применить все необходимые меры для избежания аварийно-опасной ситуации. Так, при езде с ближним светом фар расстояние, при котором автомобилист заметит пешехода, составляет около 25–30 метров, а если используется световозвращатель, то оно увеличивается до 130–140 метров. Если транспортное средство движется с включенным дальним светом фар, водитель может увидеть пешехода, у которого на одежде есть световозвращающие элементы, уже с расстояния 400 метров.

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Госавтоинспекция настоятельно рекомендует родителям позаботиться не только о своей безопасности, но и безопасности детей. Взрослые должны стать положительным примером для своего ребенка, приобретать себе и детям одежду со световозвращающими элементами или дополнять ими уже имеющуюся.

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Уважаемые пешеходы, помните: никакие затраты нельзя сравнить с жизнью, здоровьем или возможными последствиями дорожно-транспортного происшествия.

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Стань заметнее на дорогах!

Взято отсюда.

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