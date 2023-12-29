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Госавтоинспекция Алтайского края поздравляет всех участников дорожного движения с наступающим Новым 2024 годом

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Госавтоинспекция Алтайского края поздравляет всех участников дорожного движения с наступающим Новым 2024 годом

 Уважаемые жители и гости региона, Госавтоинспекция Алтайского края поздравляет с наступающим Новым 2024 годом. Желаем Вам прекрасного новогоднего настроения, а главное безопасных и безаварийных дорог.

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Чтобы праздничные дни не были омрачены дорожно-транспортными происшествиями, региональная Госавтоинспекция в преддверии длинных выходных напоминает, о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения.

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Уважаемые водители, ни в коем случае не садитесь за руль в состоянии опьянения сами и постарайтесь оградить от этого своих близких, так как именно такие поездки зачастую заканчиваются самыми тяжелыми последствиями.   

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Для обеспечения безопасности дорожного движения немаловажным является вопрос, касающийся правильного выбора скорости. Необходимо руководствоваться не только ограничениями, которые установлены дорожными знаками, но и погодными условиями. Кроме того, на зимней дороге следует избегать и рискованных маневров, так как на скользкой дороге, они могут привести к дорожно-транспортным происшествиям. 

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Автоинспекторы напоминают и пешеходам о важности соблюдения Правил. При движении в темное время суток или условиях недостаточной видимости необходимо использовать световозвращающие элементы. Предельную внимательность следует проявить и при пересечении проезжей части. Переходить дорогу можно только после того, как убедитесь в том, что водители во всех рядах Вас заметили, а главное остановились.

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Уважаемые участники дорожного движения, еще раз поздравляем Вас с приближающимся Новым 2024-м годом! Какую бы дорогу Вы не выбрали в новом году, пусть она будет безопасной!

Взято отсюда.

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