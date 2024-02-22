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Госавтоинспекция Барнаула призывает водителей автобусов соблюдать ПДД

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Госавтоинспекция Барнаула призывает водителей автобусов соблюдать ПДД

22, 23 и 29 февраля в Барнауле пройдет профилактическое мероприятие «Автобус», во время которого сотрудники Госавтоинспекции проверят дорожную дисциплину водителей общественного транспорта. Комплекс мер направлен на обеспечение безопасности жителей и гостей краевой столицы.

За 12 месяцев 2023 года на территории краевой столицы зарегистрировано 79 ДТП с участием автобусов, трамваев и троллейбусов. Различные травмы получили 11 человек.

Основная причина аварийности у водителей общественного транспорта – нарушение ПДД, в частности, несоответствие скорости погодным условиям, неправильный выбор дистанции, несоблюдение очередности на перекрестках, выезд на полосу встречного движения, нарушения правил проезда пешеходных переходов.

Так, утром 22 февраля на Павловском тракте возле дома № 243 за нарушение ПДД привлечены к административной ответственности водители двух автобусов маршрута № 58.

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Взято отсюда.

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