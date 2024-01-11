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Госавтоинспекция г. Барнаула информирует об ограничении движения транспортных средств

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Госавтоинспекция г. Барнаула информирует об ограничении движения транспортных средств

Закрыта трасса А-321 Барнаул — Павловск с 19 км (поворот Берёзовку) для всех видов транспорта! Причиной ограничений стали сложные метеорологические условия: осадки в виде мокрого снега, дождя, переходящие в снег, отложение мокрого снега, гололедные явления, метели. Усиление ветра до 18-23 м/с, порывы 25-30 м/с, местами до ураганных значений 33 м/с и более. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы.

Взято отсюда.

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