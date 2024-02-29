Госавтоинспекция города Бийска провела профилактическое мероприятие в медицинском колледже

Сотрудники бийской Госавтоинспекции совместно с представителями народной дружины и общественного совета при МУ МВД «Бийское» посетили медицинский колледж. Во время встречи полицейские довели до подростков статистику аварийности на обслуживаемой территории, рассказали о наиболее распространенных причинах дорожно-транспортных происшествий, а также правонарушениях, которые допускают несовершеннолетние в транспортной среде.

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Автоинспекторы объяснили будущим медицинским работникам какими последствиями может обернуться безответственное поведение на дороге. Ребятам напомнили не только о Правилах для пешеходов, но и для водителей, так как некоторые из них уже планируют обучение в автошколах. Кроме того, учащимся дали несколько советов, которым следует придерживаться начинающим автолюбителям. Студентам напомнили и об использовании ремней безопасности, объяснив как именно они уберегают от тяжелых травм при совершении резких маневров или авариях.

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Завершая мероприятие, ребята активно задавали интересующие их вопросы, на которые получали исчерпывающие ответы.

Взято отсюда.

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