Госдеп США заблокировал заявление G7 с осуждением выборов президента РФ

Решение продиктовано желанием США не давать повода Москве вмешиваться в грядущие в ноябре американские выборы

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заблокировал текст заявления Группы семи (G7) с осуждением прошедших в РФ президентских выборов, подготовленный председательствующей в ней Италией, сообщает ТАСС со ссылкой на газету La Repubblica и ее источники,

Блинкен пояснил, что такое решение продиктовано желанием Соединенных Штатов не давать повода Москве вмешиваться в грядущие в ноябре американские выборы.

По информации издания, шерпы Италии подготовили заявление, в котором российские выборы называют фарсом. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан дал положительное заключение этому документу, однако Госдеп назвал формулировки заявления неуместными. Газета приводит заявления обоих – Салливана и Блинкена, в которых они критически высказываются о прошедших президентских выборах в России.

Американская сторона охарактеризовала президентские выборы в России “несвободными и несправедливыми”. С тезисом согласно большинство представителей коллективного Запада.

При этом в самой Италии мнения разделились. Так, вице-премьер и министр транспорта и инфраструктуры Маттео Сальвини, лидер партии “Лига”, сказал, что “принял к сведению результат российских выборов” и что “народ, который голосует, всегда прав”.

В свою очередь, второй вице-премьер и глава МИД Антонио Таяни, глава другой правящей партии “Вперед, Италия”, заявляет, что выборы в РФ отмечены “оказанием давления и насилием”.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала незаконными выборы на якобы “оккупированных украинских территориях”.

Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, Владимир Путин победил с 87,28% голосов. На выборах зафиксирована рекордная в новейшей истории Российской Федерации явка – 77,44%.

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