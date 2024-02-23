Госдолг Алтайского края за 2023 год вырос в два раза

Алтайский край одним из шести регионов, госдолг которых за 2023 год вырос в два раза

Алтайский край занял 12-е место из 85 в рейтинге регионов по уровню долговой нагрузки по итогам 2023 года, сообщает “Амик” со ссылкой на РИА Рейтинг. Отмечается, что это хороший показатель: отношение госдолга к объему налоговых и неналоговых доходов в крае весьма хорошее.

“По данным на 1 января 2024 года объем госдолга Алтайского края составил 11,57 млрд рублей. При этом отношение госдолга к объему налоговых и неналоговых доходов в регионе составляет 11,9%”, – указано в исследовании РИА Рейтинг.

В лидеры рейтинга вышли те регионы, у которых государственный долг составляет менее 10% от объема налоговых и неналоговых доходов бюджетов.

Алтайский край одним из шести регионов, госдолг которых за 2023 год вырос в два раза.

“Более чем в два раза вырос объем госдолга в шести регионах: в Республике Крым (+133,6%), в Приморском крае (+133,6%), в Республике Дагестан (+133%), в Алтайском крае (+118,2%), в Чеченской Республике (+113,4%) и во Владимирской области (+108,9%)”, – отметили аналитики.

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