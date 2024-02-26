Госдолг в Алтайском крае по итогам 2023 года вырос вдвое

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В лидирующую группу входят регионы с государственным долгом менее 10% от объема налоговых и неналоговых доходов бюджетов

Более чем в два раза вырос объем госдолга в шести регионах России, включая Алтайский край, сообщает РИА Рейтинг в своем исследовании.

В рейтинге субъектов России Алтайский край расположился на 12 месте из 85, объем долговой нагрузки составил 11,57 млрд рублей.

На 1 января 2024 года соотношение госдолга к объему налоговых и неналоговых доходов в регионе составляло 11,9% (6,6% в 2022 году).

Также более чем в два раза вырос объем госдолга в Республике Крым (+133,6%), в Приморском крае (+133,6%), в Республике Дагестан (+133%), в Чеченской Республике (+113,4%) и во Владимирской области (+108,9%).

Таким образом Алтайский край покинул лидирующую группу рейтинга, но пока в целом ситуация “опасений не вызывает”, отметили авторы исследования.

Ранее Алтайский край обогнал Москву в рейтинге перспективности трудоустройства .

Взято отсюда.

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