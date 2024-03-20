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Госдума отменила уголовное наказание за участие в СВО. Кого коснется закон?

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По словам Дмитрия Пескова, таким образом осужденные смогут “кровью на поле боя” искупить вину

Госдума отменила уголовное наказание за участие в СВО. Кого коснется закон?

Военные. Оружие. Спецоперация. Фото: mil.ru

Госдума в окончательном чтении приняла закон, по которому лица, заключившие контракт с Минобороны, освобождаются от уголовной ответственности. Документ поддержан большинством депутатов. Рассказываем, кто сможет освободиться от уголовного преследования и “искупить вину”.

Что за поправки одобрила Госдума?

Депутаты Госдумы внесли поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, а также в ряд нормативных актов. По ним подозреваемые и обвиняемые в правонарушениях небольшой и средней тяжести, а также осужденные смогут рассчитывать на освобождение от уголовной ответственности, если заключат контракт с Вооруженными силами РФ. Документ распространяется на тех, кто находится под следствием, судом или в отношении кого уже вынесен приговор.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, таким образом осужденные смогут кровью “в штурмовых бригадах, под пулями, под снарядами” искупить вину.

Всех ли преступников освободят от уголовной ответственности?

Нет, такой возможностью не смогут воспользоваться те, кто сидит за преступления против половой неприкосновенности детей, терроризм, госизмену, шпионаж и другие тяжкие преступления.

Впрочем, как ранее заявлял Дмитрий Песков “искупить вину” смогут даже те, кто осужден по громким делам. Он подчеркивал, что помилование не зависит от резонансности преступления.

Что будет с теми освободившимися, которые вновь совершат преступление?

Если после отправки в зону СВО человек вновь совершит злодеяние, ему назначат наказание с учетом ранее вынесенного приговора. В дальнейшем осужденный сможет “обнулить” приговор, если получит госнаграду или уволится со службы по особым основаниям.

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