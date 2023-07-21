​​Госдума поддержала закон о трудовом воспитании школьников

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, предусматривающий обязанность школьников трудиться с учетом возрастных особенностей и без согласия родителей, в том числе убирать класс, сажать деревья на пришкольной территории, помогать в библиотеке и шить театральные костюмы.

“В целях усиления роли труда в воспитательном процессе проектом федерального закона предлагается скорректировать понятие воспитания, дополнив его составляющей, направленной на формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам. Предлагаемые новеллы относят к обязанностям обучающихся участие в общественно-полезном труде, предусмотренном образовательной программой с учётом возрастных и психофизических особенностей, поддержание в её (школы – ИФ) стенах частоты и порядка”, – говорилось в пояснительной записке к закону.

Также из действующего закона исчезнет норма о запрете привлечения обучающихся без их согласия или без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой.

Председатель думского комитета по просвещению, один из авторов закона Ольга Казакова сообщила журналистам, что законом предлагается “уже в школе формировать чувство личной причастности к делу и ответственности за его результат: сегодня в виде простых бытовых навыков – таких как умение навести порядок, чистоту в классе, в школе”.

Еще одна новелла закона, по ее словам, “касается обязательности участия учеников в общественно-полезном труде: высадка деревьев, цветов на пришкольной территории, участие в оформлении класса или школьной площадки к мероприятию, помощь в библиотеке, в музее”.

“А если есть школьный театр, то дети могут и декорации, костюмы сами делать. В спортивном зале много инвентаря, которым ученики пользуются. И собрать после занятий, разложить такой инвентарь, следить за его сохранностью – вполне правильное и доступное для школьников дело”, – отметила она.

При этом, по словам Казаковой, “обязательно будет учитываться возраст и особенности здоровья”.

“Урок труда должен так и называться “Урок труда” и предполагать именно формирование понятных, простых навыков, которые пригодятся в жизни, в быту, в семье, профессии”, – подчеркнула председатель думского комитета.

Также, согласно закону, с 1 сентября следующего года планируется введение нового учебного предмета “Основы безопасности и защиты Родины” (взамен ОБЖ), а с 1 сентября текущего года предлагается ученикам, закончившим 11 класс, сдавшим экзамены и получившие “отлично” по всем предметам, выдавать медаль “За особые успехи в учении” I степени, а при наличии не больше двух оценок “хорошо” – медаль “За особые успехи в учении” II степени.

