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Госдума приняла законы об освобождении от наказания по УК за контракт с ВС

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Список преступлений, препятствующих контракту, тоже расширили

Госдума приняла законы об освобождении от наказания по УК за контракт с ВС

Барнаульские новобранцы / Фото: amic.ru

Госдума приняла на пленарном заседании два закона о механизме освобождения от уголовной ответственности при заключении контракта с Вооруженными силами во время СВО. Об этом сообщает РИА Новости.

Документы предлагают изменить Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Их разработкой занимались глава комитета ГД по госстроительству Павел Крашенинников, глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов, а также председатель комитета по госстроительству Совфед Андрей Клишас. Механизм распространяется только на преступления небольшой и средней тяжести за исключением тех, которые были направлены на общественную безопасность и безопасность государства. Кроме того, норма не распространяется на тех, кто совершал преступления против половой неприкосновенности детей.

Схожий закон приняли в 2023 году, но он носил временный характер. Новый документ отменяет его действие. Сама практика показала работоспособность такого механизма и предложенные нормы могут быть систематизированы и вынесены в отдельные статьи УК и УПК, отмечал Крашенинников.

горняк

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