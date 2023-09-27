27.09.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Мир
“Долго не проживут”. Маневр России по Украине вызвал панику в США
Мир
Сурков считает, что победа России станет шагом к интеграции Великого Севера
Мир
Эксперт предположил, чем закончится скандал с эсэсовцем в парламенте Канады
Общество
Додон заявил, что Санду ради Запада разрушает отношения с Россией
Общество
Сальдо призвал подать в отставку аплодировавших эсэсовцу в Канаде
СВО
В Подмосковье задержали 78-летнего мужчину, подозреваемого в растлении своей внучки

Коллекция категорий

Бизнес122 Новости
Здоровье165 Новости
Новости Алтай1079 Новости
Новости Горняк222 Новости
Образование130 Новости
Общество290 Новости
Объявления79 Новости
Политика204 Новости
Спорт159 Новости
Платим за интересные новости!

Госдума отклонила законопроект алтайских депутатов об эвтаназии собак в приютах

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Бездомные собаки в приюте «Ласка» Фото: пресс-служба АКЗС

Усыпление здоровых животных, которых не забрали из приютов, не разрешили. В Госдуме напомнили, что список полномочий для гуманного решения вопроса исчерпывающий

Депутаты Госдумы на пленарном заседании 26 сентября отклонили законопроекты об эвтаназии бродячих животных, сообщила “Парламентская газета”.

Один из законопроектов, касающихся умерщвления бродячих собак, в Думу внесло Алтайское краевое Заксобрание. Региональные депутаты предлагали расширить список случаев, когда можно лишать жизни животных в приютах. Усыплять предлагали тех, кого не забрали в течение полугода и кто проявил немотивированную агрессию в отношении других животных или человека.

По замыслу разработчиков, усыпить собаку можно было бы также “в состоянии крайней необходимости при защите жизни, здоровья, прав обороняющегося или другого лица”.

Добавить комментарий

Похожие новости