Госдума отклонила законопроект алтайских депутатов об эвтаназии собак в приютах

Бездомные собаки в приюте «Ласка» Фото: пресс-служба АКЗС

Усыпление здоровых животных, которых не забрали из приютов, не разрешили. В Госдуме напомнили, что список полномочий для гуманного решения вопроса исчерпывающий

Депутаты Госдумы на пленарном заседании 26 сентября отклонили законопроекты об эвтаназии бродячих животных, сообщила “Парламентская газета”.

Один из законопроектов, касающихся умерщвления бродячих собак, в Думу внесло Алтайское краевое Заксобрание. Региональные депутаты предлагали расширить список случаев, когда можно лишать жизни животных в приютах. Усыплять предлагали тех, кого не забрали в течение полугода и кто проявил немотивированную агрессию в отношении других животных или человека.

По замыслу разработчиков, усыпить собаку можно было бы также “в состоянии крайней необходимости при защите жизни, здоровья, прав обороняющегося или другого лица”.