Госдума запретила сдавать посуточно квартиры без счетчиков

Речь идет о приборах учета в системах электро-, газо-, водо- и теплоснабжения

Госдума на пленарном заседании приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект, запрещающий посуточную аренду квартиры, если в ней отсутствуют приборы учета используемых ресурсов, сообщает ТАСС.

В частности, в документе прописано, что собственник жилого помещения вправе предоставить во владение, пользование принадлежащее ему на праве собственности жилое помещение на основании договора найма, в том числе краткосрочного найма, только при соблюдении некоторых условий.

“…при условии обеспечения соблюдения прав и законных интересов соседей, правил пользования жилыми помещениями, правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов”, – говорится в тексте законопроекта.

Речь идет о приборах учета в системах электро-, газо-, водо- и теплоснабжения. Проект разработали с целью закрепления статуса посуточного найма жилья при условии соблюдения законных прав и интересов соседей.

Согласно постановлению Конституционного суда РФ от 2019 года, краткосрочный наем жилья в России не запрещен, однако требует дополнительного законодательного регулирования. Законопроект подразумевает, что жильцы смогут в том числе обратиться в суд, если, по их мнению, нарушаются требования к сдаче квартиры посуточно.

“За шум, беспорядки, повреждение общего имущества будут нести ответственность не только посуточные жильцы, но и сам собственник такого помещения”, – напомнил первый замглавы думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

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Взято отсюда