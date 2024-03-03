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Госфонд “Защитники Отечества” помогает алтайским бойцам СВО оформлять выплаты

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Госфонд "Защитники Отечества" помогает алтайским бойцам СВО оформлять выплаты

Там рассказывают, как восстановить документы, какую господдержку можно получить, как пользоваться личным кабинетом военнослужащего

Госфонд “Защитники Отечества” помогает восстанавливать документы и оформлять выплаты бойцам СВО из Алтайского края, сообщает правительство Алтайского края.

В ведомстве рассказали, что иногда бойцы во время боевых действий теряют документы и не знают, какие выплаты им положены. 

В этом случае координатор госфонда рассказывает, как восстановить документы, какую господдержку можно получить, как пользоваться личным кабинетом военнослужащего, а также помогает направить обращение в Единый расчетный центр Минобороны.

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Взято отсюда

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