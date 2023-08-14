ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
В Алтайском крае введут спецрежим для дронов-беспилотников
Новости Горняк
Общество
Уважаемые жители Локтевского района!
Новости Горняк
Спорт
Олимпиада сельских спортсменов в Горняке (Видео)
Бизнес
Новости Алтай
​​Слабый рубль снижает привлекательность РФ для мигрантов-рабочих
Новости Горняк
​​Рыболовы Рубцовского района стали лучшими на Чемпионате Алтайского края
Новости Алтай
23 девушки будут бороться за победу в конкурсе “Мисс Барнаул – 2023”

Коллекция категорий

Бизнес68 News
Здоровье95 News
Новости Алтай441 News
Новости Горняк89 News
Образование76 News
Общество141 News
Объявления68 News
Политика96 News
Спорт99 News
У вас есть новость? Присылайте!
объявления

Госкорпорация “Роскосмос” показала первые снимки с аппарата “Луна-25”

редактор01 mins

На них видны элементы конструкции на фоне Земли и на фоне Луны

Фото: “Роскосмос”

Госкорпорация “Роскосмос” показала первые снимки с аппарата “Луна-25”. Кадры опубликовали в официальном Telegram-канале.

Там рассказали, что в ИКИ РАН завершен быстрый анализ телеметрии и данных измерений научных приборов на борту станции “Луна-25”, выполненных 13 августа в двух сеансах первых включений на расстоянии 310 тысяч километров от Земли.

“Все приборы показали полную работоспособность и готовность к исследованиям Луны. Их аналоговые и цифровые узлы и блоки отработали на “отлично”, – заявили в госкорпорации.

Снимки были сделаны камерами бортового телевидения СТС-Л. На них видны элементы конструкции на фоне Земли и на фоне Луны. На третьем снимке можно увидеть эмблему миссии.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News

Яндекс.Метрика