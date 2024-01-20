Гособвинение запросило 28 лет колонии для Треповой по делу о теракте в кафе

Обвинение запросило для Дарьи Треповой 28 лет колонии и штраф в размере 800 тыс. руб.

Гособвинение запросило 28 лет колонии для Дарьи Треповой по делу о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, сообщает РИА Новости.

“Окончательно определить наказание Треповой в виде лишения свободы на 28 лет”, – отметила представитель обвинения.

Кроме того, Треповой дополнительно прокурор попросила назначить штраф в размере 800 тыс. руб.

Напомним, что 2 апреля 2023 года в Петербурге произошел взрыв в кафе на Университетской набережной, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. Бомба была вмонтирована в статуэтку, которую журналисту подарила Трепова. Татарский умер мгновенно от множественных ранений, еще более 50 человек пострадали.

В интервью РИА Новости председатель СК Александр Бастрыкин рассказал, что Трепова пыталась убедить следствие, что не знала о бомбе и думала, что в статуэтке находится устройство для слежения. Однако в ходе расследования выяснилось, что на самом деле она была осведомлена, что именно передает военкору. За совершение теракта Трепова получила 132 тыс. руб.

В суде обвиняемая заявила, что хотела переехать на Украину и для этого связалась с журналистом Романом Попковым. По версии следствия, именно он завербовал Трепову и руководил подготовкой теракта. Еще одним соучастником ФСБ назвала гражданина Украины Юрия Денисова. Он передал Треповой через доставку заминированную статуэтку. Денисов и Попков объявлены в розыск.

Отметим, что вместе с Треповой судят Дмитрия Касинцева, который прятал ее после взрыва. Третьего апреля Трепову задержали в его квартире на Парнасе.

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Взято отсюда