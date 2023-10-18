Госпиталь в секторе Газа подвергся ракетному удару – погибли сотни людей
Госпиталь в секторе Газа Фото: скрин Mash
В Израиле заявили, что его армия не причастна к ракетному удару по медицинскому учреждению. После случившегося в разных странах прошли акции протеста
Вечером 17 октября по госпиталю “Аль-Ахли” в секторе Газа нанесли ракетный удар, сообщает “Известия”.
По информации министерства здравоохранения сектора Газа, известно о 800 погибших и раненых. Все погибшие были гражданскими лицами.
Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) непричастна к удару по госпиталю в секторе Газа. Позже армия заявила, что, согласно данным разведки, ответственность за неудавшийся запуск ракеты, поразившей госпиталь в секторе Газа, несет организация “Исламский джихад” (запрещена в РФ.).
Мировые лидеры осудили произошедшее. Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал произошедшее беспрецедентным злодеянием, а премьер-министр Канады Джастин Трюдо указал на совершенную неприемлемость удара по госпиталю в секторе Газа.
Кроме того, после инцидента в ряде стран начались массовые акции протеста. Они прошли в Палестине, Турции, Иордании, Тунисе, Иране и Ливане.
Ранее в ХАМАС раскрыли, как долго готовили атаку на Израиль.
горняк новости
горняк локтевский