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Госпиталь в секторе Газа подвергся ракетному удару – погибли сотни людей

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Госпиталь в секторе Газа Фото: скрин Mash

В Израиле заявили, что его армия не причастна к ракетному удару по медицинскому учреждению. После случившегося в разных странах прошли акции протеста

Вечером 17 октября по госпиталю “Аль-Ахли” в секторе Газа нанесли ракетный удар, сообщает “Известия”.

По информации министерства здравоохранения сектора Газа, известно о 800 погибших и раненых. Все погибшие были гражданскими лицами.

Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) непричастна к удару по госпиталю в секторе Газа. Позже армия заявила, что, согласно данным разведки, ответственность за неудавшийся запуск ракеты, поразившей госпиталь в секторе Газа, несет организация “Исламский джихад” (запрещена в РФ.).

Мировые лидеры осудили произошедшее. Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал произошедшее беспрецедентным злодеянием, а премьер-министр Канады Джастин Трюдо указал на совершенную неприемлемость удара по госпиталю в секторе Газа.

Кроме того, после инцидента в ряде стран начались массовые акции протеста. Они прошли в Палестине, Турции, Иордании, Тунисе, Иране и Ливане.

Ранее в ХАМАС раскрыли, как долго готовили атаку на Израиль.

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горняк локтевский

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