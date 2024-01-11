Актер умер на 89-м году жизни

11 января в своей квартире в Москве умер 88-летний Юрий Соломин, народный артист СССР и худрук Малого театра. 9 января его выписали из больницы после перенесенного инсульта. По данным ТАСС, прощание с Юрием Соломиным пройдет 15 января в Москве. Близкие Соломина и артисты театра и кино рассказали нашим коллегам из MSK1.RU, как переживают утрату.

Вдова актера Виталия Соломина, брата Юрия, рассказала MSK1.RU, что до последнего надеялась на поправку артиста.

— Я знала о том, что ему очень плохо, что он не может самостоятельно ходить или даже стоять. Он не восстановился полностью после инсульта. Но я надеялась, что, будучи дома, при участии инструкторов ЛФК или других специалистов его смогут поднять на ноги. Надеялась, что сердце у него здоровое, остальные функции как-то могут восстановиться, — сообщила она в разговоре с MSK1.RU.

Актер, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий рассказал MSK1.RU, что считает эту смерть потерей для поколения артистов.

— Царствие небесное. Я не очень был с ним знаком. Но понятно, что актер другой эпохи, другого поколения. Очень жалко. Уходит поколение. У меня ощущение, что мы пожили похуже, чем они. Они образовывали вокруг себя творческое пространство. И он, и его брат, — рассказал он.

Многие говорят о том, что это большое горе и потеря для театра.

— Я могу сказать только одно. Для меня это большое горе, как и для всего театра, — признался актер Валерий Афанасьев в разговоре с корреспондентом MSK1.RU.

— Для меня это большая утрата. Я соболезную. Это всегда большая трагедия, когда уходят из жизни большие деятели искусства, театра и кино, — поделилась с MSK1.RU актриса Ольга Волкова.

Соболезнования после смерти Юрия Соломина выразил и председатель СК Александр Бастрыкин.

— Юрий Мефодьевич был многогранной личностью и одаренным мастером сцены, который внес колоссальный вклад в развитие отечественного искусства. 35 лет он руководил Государственным академическим Малым театром России, заслужив уважение и признание коллег. Легендарный актер, талантливый педагог — во всех этих амплуа он беззаветно был предан профессии и зрителям. Бережно сохраняя великие традиции русской драматической школы, он приумножил их и передал своим ученикам, — рассказал он.

Российский актер и режиссер театра и кино Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. В кинематографе дебютировал в 1960 году, исполнив главную роль в фильме «Бессонная ночь». Широкую известность ему принесла роль Павла Кольцова в телевизионном фильме «Адъютант его превосходительства». Был министром культуры РСФСР, художественным руководителем Малого театра.

Ранее мы публиковали последнее интервью с Юрием Соломиным.

Взято Источник

12.01.2024