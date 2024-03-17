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Господдержка помогает самозанятому развивать туристический бизнес в Алтайском крае

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Господдержка помогает самозанятому развивать туристический бизнес в Алтайском крае

Житель Камня-на-Оби Владимир Нечунаев развивает туристический бизнес. В 2021 году мужчина получил статус самозанятого, это дает ему возможность получить кредит в Алтайском фонде финансирования предпринимательства на льготных условиях.

«Долго искал себя – читал бизнес-литературу, составлял бизнес-планы. Было много идей как заработать, начав свое дело. Методом проб и ошибок понял, что главное – найти любимое дело, затем оформить его в услугу, и тогда доход действительно будет радовать», – поделился Владимир Нечунаев.

Зимой он сдает в прокат спортивный, туристический и горнолыжный инвентарь в Камне-на-Оби. На арендованной им территории три спуска (естественные природные склоны), склад для хранения и юрта, где гости площадки могут погреться и выпить чаю. Еще одно направление в работе Владимира Нечунаева – экскурсии по Алтайскому краю и Республике Алтай .

«Сотрудничество с Алтайским фондом финансирования предпринимательства позволило мне реализовать все задуманные планы. Давно хотел приобрести катамараны , чтобы и летом действовал прокат на территории, которую арендую. В фонде взял 500 тысяч рублей под 4,75% сроком на три года. Уже знаю, что обращусь туда еще раз – буду расти до индивидуального предпринимателя. Им доступно больше возможностей и финансовых предложений», – резюмирует бизнесмен.

Самозанятые могут работать с Алтайским фондом финансирования предпринимательства на льготных условиях. Как отмечают в  краевом профильном ведомстве , все программы фонда реализуются в рамках национального проекта  «Малое и среднее предпринимательство» , который действует по решению Президента России Владимира Путина . Узнать подробнее о финансовых продуктах фонда можно  на его сайте .

Фото: управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры

Взято отсюда.

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