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Государство отодвинуло владельцев Нортек и ЯШЗ Авиа от управления заводами

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Шинный завод "Нортек" Фото: Виталий Барабаш

По данным “Толка”, уже с 12 октября на предприятиях начало работать новое руководство, прежний директор отстранен от управления

На предприятиях “ЯШЗ Авиа” и “Нортек”, которые работают в Барнауле на площадке шинного завода, по решению Минпромторга России введено внешнее (либо доверительное) управление, сообщили “Толку” три источника. Теперь заводами, рассказал один из инсайдеров, будет управлять московская компания “Росхим”. Одной из причин произошедшего, говорят источники, могло стать недостаточно эффективное исполнение гособоронзаказа.

По данным “Толка”, фактически к управлению барнаульскими предприятиями “Росхим” приступил с 12 октября. Директор Алексей Терехович, предположительно, уже отстранен от исполнения своих обязанностей.

При этом все три источника сообщили, что речь идет именно о внешнем государственном управлении, хотя “Росхим” – официально не госкомпания. Но, следует из СМИ, Правительство РФ уже доверяло ей управление своими активами.

Что известно о компании “Росхим”

Источник

город горняк
горняк онлайн

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