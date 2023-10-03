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Готовимся заранее. Как красиво и душевно поздравить с Днем учителя

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Букет. Цветы Фото: pixabay.com

Всемирный день учителя и День учителя в России отмечают одновременно – 5 октября. Педагогов чествуют более чем в 100 странах

Один из самых известных в России профессиональных праздников, День учителя, будут отмечать совсем скоро, 5 октября. В некоторых школах в этот праздник уроки ведут старшеклассники, а радостные преподаватели временно освобождаются от обязанностей и принимают поздравления от учеников.

Поздравления ко Дню учителя в стихах

Учитель, педагог, наставник,
Ваш труд теплом души согрет.
И в День учителя мы славим
Всех, кто нам дарит знаний свет.
Мы благодарны вам без меры
За всё тепло, терпение, труд.
Желаем вам добра и веры,
И пусть невзгоды все уйдут!

В День учителя хочу вам пожелать
В жизни никогда не унывать.
Мира, креатива, комплиментов,
Уважения, трепетных моментов,
Творческих успехов, жизни личной,
В общем, чтоб все было на отлично.

С Днем учителя Вас поздравляем
И желаем мы Вам долгих лет.
Помним, ценим Ваш труд, уважаем.
Мира, счастья, здоровья, побед!
Пусть сбывается всё, как по нотам,
И поменьше пусть будет невзгод.
Пусть в приятных проходит заботах
Каждый-каждый учебный ваш год!

Готовимся заранее. Как красиво и душевно поздравить с Днем учителя

Учитель. Преподаватель Фото: Unsplash.com

Поздравления с Днем учителя в прозе

Учитель – гордое звание, которое по жизни несут только самые заслуженные и достойные люди! Так пусть же учительские нелегкие будни приносят только радость и будут плодотворными. Пусть ученики будут усердными, старательными – такими, которыми можно гордиться. А в семье пусть воцарятся счастье и уют. Здоровья, любви, достатка и всех жизненных благ!

Дорогие преподаватели, поздравляю с Днем учителя! Желаю вам профессиональных побед, верных решений и лучших учеников. Спасибо за ваши знания, мудрые своевременные советы, стрессоустойчивость и любовь к детям. Счастья вам, мира и терпения!

Дорогие учителя, спасибо вам за то, что ведете нас по верному пути в страну знаний, мудрости и добра! Пускай ваша работа всегда будет вам в радость, а все ученики вас ценят и уважают! Желаем вам крепкого здоровья, блестящих успехов и множество радостных событий!

Готовимся заранее. Как красиво и душевно поздравить с Днем учителя

Учитель. Преподаватель Фото: Unsplash.com

Поздравления ко Дню учителя в СМС

В День учителя желаем
Замечательных идей,
Счастья, радости, успехов,
Солнечных, прекрасных дней!

С Днем педагога, Вас! Цветов
И самых теплых, щедрых слов.
Детей послушных, благодарных
И достижений триумфальных.

Вас с Днем учителя сегодня поздравляем!
Хотим сказать Вам много добрых слов.
Здоровья, мира, радости желаем,
Пусть в доме Вашем будет лишь любовь!

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