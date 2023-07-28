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Готовимся к школе. Где в Барнауле выгодно купить канцелярию?

редактор01 mins

“Галамарт” проведет специальную акцию в июле

Канцелярия / Фото: “Галамарт”

Собрать ребенка в школу – задача непростая. Хочется купить все необходимое в одном месте, сохранив при этом время и нервы. Например, канцелярию можно выбрать в “Галамарте”. Тогда сэкономить получится не только время, но и деньги, ведь там 29 и 30 июля 2023 года будет действовать акция “Второй товар за 1 рубль” на все канцтовары.

Что можно купить?

 Например:

  • для записей – тетради и блокноты (с запасом);
  • для творчества – мелки, наборы маркеров, краски и цветную бумагу;
  • для удовольствия – фигурные блокноты, ручки с помпонами, пеналы-хамелеоны и точилки-пирожные от ClipStudio*.

Блокнот / Фото: "Галамарт"

Блокноты с необычной обложкой / Фото: "Галамарт"

А еще рюкзак из новых коллекций:

  • “Милый котик” – для девочек;
  • “Кул геймер” – для мальчиков.

Рюкзаки для мальчиков и девочек / Фото: “Галамарт”

Найти еще больше классных товаров можно здесь.

Ознакомиться с условиями акции и сроками ее проведения можно на сайте.

Телефон: 8 800 25 000 25 www.galamart.ru

*ClipStudio (“КлипСтудио”)

ООО  “Галастор”

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