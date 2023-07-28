Готовимся к школе. Где в Барнауле выгодно купить канцелярию?
“Галамарт” проведет специальную акцию в июле
Канцелярия / Фото: “Галамарт”
Собрать ребенка в школу – задача непростая. Хочется купить все необходимое в одном месте, сохранив при этом время и нервы. Например, канцелярию можно выбрать в “Галамарте”. Тогда сэкономить получится не только время, но и деньги, ведь там 29 и 30 июля 2023 года будет действовать акция “Второй товар за 1 рубль” на все канцтовары.
Что можно купить?
Например:
- для записей – тетради и блокноты (с запасом);
- для творчества – мелки, наборы маркеров, краски и цветную бумагу;
- для удовольствия – фигурные блокноты, ручки с помпонами, пеналы-хамелеоны и точилки-пирожные от ClipStudio*.
Блокнот / Фото: "Галамарт"
Блокноты с необычной обложкой / Фото: "Галамарт"
А еще рюкзак из новых коллекций:
- “Милый котик” – для девочек;
- “Кул геймер” – для мальчиков.
Рюкзаки для мальчиков и девочек / Фото: “Галамарт”
Найти еще больше классных товаров можно здесь.
Ознакомиться с условиями акции и сроками ее проведения можно на сайте.
Телефон: 8 800 25 000 25 www.galamart.ru
*ClipStudio (“КлипСтудио”)
ООО “Галастор”
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