Готовимся к школе. Где в Барнауле выгодно купить канцелярию?

“Галамарт” проведет специальную акцию в июле

Канцелярия / Фото: “Галамарт”

Собрать ребенка в школу – задача непростая. Хочется купить все необходимое в одном месте, сохранив при этом время и нервы. Например, канцелярию можно выбрать в “Галамарте”. Тогда сэкономить получится не только время, но и деньги, ведь там 29 и 30 июля 2023 года будет действовать акция “Второй товар за 1 рубль” на все канцтовары.

Что можно купить?

Например:

для записей – тетради и блокноты (с запасом);

для творчества – мелки, наборы маркеров, краски и цветную бумагу;

для удовольствия – фигурные блокноты, ручки с помпонами, пеналы-хамелеоны и точилки-пирожные от ClipStudio*.

Блокнот / Фото: "Галамарт"

Блокноты с необычной обложкой / Фото: "Галамарт"

А еще рюкзак из новых коллекций:

“Милый котик” – для девочек;

“Кул геймер” – для мальчиков.













Рюкзаки для мальчиков и девочек / Фото: “Галамарт”

Найти еще больше классных товаров можно здесь.

Ознакомиться с условиями акции и сроками ее проведения можно на сайте.

Телефон: 8 800 25 000 25 www.galamart.ru

*ClipStudio (“КлипСтудио”)

ООО “Галастор”

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