Задержание подозреваемого Фото: кадр оперативной съемки ФСБ

Террористы завербовали мужчину, когда он прятался от мобилизации за границей. Кураторы отправили его в Рубцовск, чтобы совершить теракт на центральной площади

В Рубцовске мужчина собирался маскировать бомбу грибами для взрыва на центральной площади в День города, пишет РИА Новости. Обвиняемого в подготовке теракта задержали в 2023 году.

Мужчина рассказал, что по заданию своих кураторов он должен был взорвать здание администрации Рубцовска.

“Изготовил порох, это была пробная партия небольшая, потом мне сказали, что в десять раз больше надо было сделать. Сделал, ну, закупил компоненты к бомбе, собственно, в том числе телефон… Под грибы [хотел замаскировать бомбу]. Я должен был купить грибы, положить наверх, чтобы не было видно этих всех компонентов, и, собственно, куда-то идти… Как грибник”, – рассказал обвиняемый.

Мужчина считает, что силовики задержали его вовремя, не только предотвратив предполагаемый теракт. Он допустил, что представители террористической организации вполне могли взорвать его самого вместе с бомбой дома или в толпе в городе.

“Они (кураторы. – Прим. ред.) не успели мне передать инструкцию к детонатору. Сигнал должен был проходить через телефон, через мобильный телефон. То есть это не я должен был поджигать собственно динамит, а одна кнопка, причем неважно откуда – и взрыв… Очень мощный взрыв должен был быть”, – рассказал он.

Взято отсюда