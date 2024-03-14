Готовность номер один: в Барнауле проверили водооткачивающую технику

Пока на улицах Барнаула лежат сугробы, специалисты ГОЧС провели смотр водооткачивающей техники.
Мероприятие прошло 13 марта на территории Железнодорожного участка МБУ «Автодорстрой».
Готовность техники к паводку оценили замначальника управления по делам ГОЧС Барнаула Евгений Терещенко, первый замглавы администрации Железнодорожного района Лев Ночевной, начальник штаба по делам ГО и ЧС Денис Чердак.
Всего было представлено одиннадцать единиц техники от семи организаций. В их числе: мотопомпы, фронтальные погрузчики, самосвалы. Специалисты сделали вывод, что оборудование исправно и готово к работе.
«В этом году мы увеличили количество техники, которая будет задействована при поведении противопаводковых мероприятий. Это поможет повысить качества выполнения работ. На сегодняшний день мы готовы к проведению противопаводковых мероприятий. Одна из важнейших задач – оперативно реагировать при возникновении чрезвычайных ситуаций», – рассказал Лев Ночевной.
При подтоплении частных домов талой водой жители района могут обратиться по телефону диспетчерской: 625-695, который работает круглосуточно.
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