Готовность номер один: в Барнауле проверили водооткачивающую технику

Пока на улицах Барнаула лежат сугробы, специалисты ГОЧС провели смотр водооткачивающей техники.

Мероприятие прошло 13 марта на территории Железнодорожного участка МБУ «Автодорстрой».

Готовность техники к паводку оценили замначальника управления по делам ГОЧС Барнаула Евгений Терещенко, первый замглавы администрации Железнодорожного района Лев Ночевной, начальник штаба по делам ГО и ЧС Денис Чердак.

Всего было представлено одиннадцать единиц техники от семи организаций. В их числе: мотопомпы, фронтальные погрузчики, самосвалы. Специалисты сделали вывод, что оборудование исправно и готово к работе.

«В этом году мы увеличили количество техники, которая будет задействована при поведении противопаводковых мероприятий. Это поможет повысить качества выполнения работ. На сегодняшний день мы готовы к проведению противопаводковых мероприятий. Одна из важнейших задач – оперативно реагировать при возникновении чрезвычайных ситуаций», – рассказал Лев Ночевной.

При подтоплении частных домов талой водой жители района могут обратиться по телефону диспетчерской: 625-695, который работает круглосуточно.

>

Еще читают

Взято отсюда.

свежие новости алтай , новости алтая видео ,