Тарифы на коммуналку вырастут в июле, а цены на сигареты — уже сейчас

Новый год у многих ассоциируется с изменениями, и надеемся мы, как правило, на изменения к лучшему. Продолжаем надеяться и гадать, что же принесет нам наступивший 2024 год хорошего, а пока поговорим о том, что он принесет нам без всяких сомнений и гаданий. О законах, которые вступят в силу в этом году или уже начали действовать с 1 января мы рассказывали, а теперь — о ценах. Мы выяснили, что подорожает в этом году.

Коммуналка

По правилам тарифы на коммуналку повышают раз в год, и 2024 год не станет исключением. Размеры индексации правительство уже утвердило, само повышение традиционно произойдет в июле.

Для каждого региона устанавливается свой размер индексации. Например, в Москве и в Челябинской области тарифы вырастут на 11%, в Санкт-Петербурге — на 9,8%, в Новосибирской области — на 9,5%, в Сахалинской — на 6,2%. Самая высокая индексация ждет жителей Забайкалья — там тарифы вырастут на 15%, а самая низкая будет в Республике Хакасия — всего на 4%.

В среднем по стране тарифы вырастут на 9,64%. Для сравнения: с 2017 по 2021 год ежегодная индексация ни разу не достигла планки в 5%, а в 2022 году повышение в общей сложности (тогда тарифы повышали два раза за год) составило 10,7%.

Табак

Табак и прочая никотиносодержащая продукция тоже дорожает регулярно за счет повышения акцизов (специальных налогов). Кроме того, Минсельхоз устанавливает единую минимальную цену за пачку продукции, которую тоже поднимают. С 1 января она выросла со 119 до 129 рублей.

В 2024 году акциз на трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный и кальянный табак вырастет с 4116 рублей за килограмм до 4448 рублей за килограмм. Акциз на сигареты и папиросы в 2024 году составит 2813 рублей за 1000 штук плюс 16% расчетной стоимости.

Акциз на сигары за штуку составит 301 рубль, на сигариллы, биди, кретек — 4284 рублей за 1000 штук, на табак для потребления путем нагревания — 9367 рублей за килограмм, на жидкости для вейпов — 42 рубля за миллилитр.

Алкоголь

На алкоголь тоже устанавливают акцизы. Акциз на крепкий алкоголь в 2024 году вырос с 613 до 643 рублей за литр этилового спирта, на алкоголь крепостью до 9% — 514 рублей. Минимальные розничные цены на крепкий алкоголь до мая 2024 года сохранятся: бутылка водки — 281 рубль, коньяка — 517 рублей, бренди — 375 рублей.

В мае будет вторая волна повышения, она коснется тихих и игристых вин и будет куда более чувствительной. Акцизы вырастут в три раза: на винные напитки и шампанское — с 45 до 141 рубля за литр, на вино — с 34 до 108 рублей. По прогнозам Центра разработки национальной алкогольной политики, на которые ссылается «Российская газета», дешевое импортное вино в результате подорожает в 2–3 раза, в целом спиртные напитки подорожают на 10–15%.

Загранпаспорт

В 2024 году вырастут некоторые государственные пошлины. В том числе подорожает загранпаспорт — с 1 июля 2024 года госпошлина за выдачу загранпаспорта нового поколения (с электронным носителем информации) вырастет с пяти до шести тысяч рублей. Аналогичный документ для ребенка младше 14 лет обойдется родителям на 500 рублей дороже — госпошлина вырастет с двух с половиной тысяч рублей до трех.

Вырастут и другие госпошлины: за приглашение на въезд в Россию иностранца нужно будет заплатить 960 рублей вместо 800, за разрешение на привлечение его к работе — 12 тысяч рублей вместо 10 тысяч. Самому иностранцу разрешение на работу обойдется в 4200 рублей (сейчас — 3500).

Техосмотр

В 2022 году Федеральная антимонопольная служба ввела методику расчета предельного размера платы за проведение технического осмотра. После ее введения появился и минимальный порог цены: для легковых автомобилей — 913 рублей, для грузовых — 999 рублей. При этом регионы вправе устанавливать цену выше и обязаны ежегодно индексировать ее на уровень инфляции. По данным Центробанка, к ноябрю 2022 года инфляция в России составила 7,5%.

Большинству автомобилистов больше не нужно проходить регулярный техосмотр, но есть исключения. Например, частным автомобилям он требуется при смене регистрационных данных, если возраст машины превышает четыре года.

Продукты (и всё остальное)

Производители и дистрибьюторы уже уведомили ритейлеров о повышении с 2024 года на 5–20% отпускных цен на молочную продукцию, кофе, соки, рис, конфеты и другие товары, сообщило издание «КоммерсантЪ». Разумеется, повышение цен скажется и на конечном потребителе.

Кроме того, никто не отменял и инфляцию. В 2024 году, по прогнозам Центробанка, она будет ниже, чем в минувшем, — 4–4,5%. И тем не менее это отразится на всех ценах, в том числе и на продуктовой корзине.

Взято Источник

03.01.2024