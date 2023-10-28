Готовьтесь к морозам. О погоде в Алтайском крае на выходных

Днем 28 октября в крае ожидается от -1 до +4 градусов

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Отрицательные температуры ожидаются в Алтайском крае по ночам в эти выходные. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Так, днем 28 октября в крае ожидается от -1 до +4 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

К ночи на 29 октября ожидается мороз от -5 до -10 градусов. Ночь пройдет преимущественно без осадков. Ветер будет дуть юго-восточный, 2-7 метров в секунду. Днем ожидается от 0 до +5. Преимущественно без осадков, местами небольшие осадки в виде мокрого снега. Ветер будет юго-восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле днем 28 октября ожидается около нуля. День пройдет без осадков, ветер от 4 до 9 метров в секунду. К ночи похолодает до -5…-7 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.

Днем 29 октября будет чуть теплее – от 0 до +2 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с.

новости Локтевский



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