Для многих искать или менять работу – испытание не только духа, но и кошелька. 6 марта отмечается День борьбы с мировой безработицей

Съемочная группа телеканала “Толк” узнала у барнаульцев, как они относятся к увольнениям, могут ли себе позволить такую “роскошь” – пожить без работы, и имеют ли накопления.

Некоторые ответы прохожих:

“Конечно, нет. Никакой подушки безопасности нет в наши времена”,

“У многих ее нет, к сожалению. Но мне уже много лет, я уже много работала, кое-что скопила и поэтому могу”,

“Я индивидуальный предприниматель. Меня все устраивает”,

“Чтобы ни в чем не отказывать, и еще чтобы накопления оставались… Ну, это 100 тысяч (зарплата, – прим.ред.).

Взято отсюда