Готовы «защитить выборы»

Доцент Алтайского филиала Президентской академии, руководитель общественного штаба наблюдения за выборами при Общественной палате Алтайского края Алексей Чесноков принял участие в итоговом заседании Координационного совета при Общественной палате РФ по контролю над голосованием. В работе форума приняли участие более 100 человек, представляющих ОП РФ, и 89 общественных региональных палат.
На заседании обсудили вопросы общего внешнего политического окружения России, готовности избирательной системы и общественных наблюдателей по проведению выборов президента страны. Участники уделили внимание новым способам общественного наблюдения в виде трансляции в студии ситуационного центра палаты. Сопредседатель координационного совета отметил, что будут проходить дискуссии с участием электоральных экспертов, международных наблюдателей, прямые включения с участков. Общественным наблюдением будет охвачен весь избирательный процесс, который будет масштабным.
Подготовка общественного наблюдения в регионе отвечает всем предъявляемым требованиям, есть ряд особенностей, которые повысят его эффективность. Нам предстоит много работы, но я уверен, мы справимся!
Алексей Чесноков Доцент кафедры частного права Алтайского филиала Президентской академии, руководитель общественного штаба наблюдения за выборами при Общественной палате Алтайского края
Что эксперт относит к особенностям?
Взято отсюда.
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