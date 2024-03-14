Готовы «защитить выборы»

Доцент Алтайского филиала Президентской академии, руководитель общественного штаба наблюдения за выборами при Общественной палате Алтайского края Алексей Чесноков принял участие в итоговом заседании Координационного совета при Общественной палате РФ по контролю над голосованием. В работе форума приняли участие более 100 человек, представляющих ОП РФ, и 89 общественных региональных палат.

На заседании обсудили вопросы общего внешнего политического окружения России, готовности избирательной системы и общественных наблюдателей по проведению выборов президента страны. Участники уделили внимание новым способам общественного наблюдения в виде трансляции в студии ситуационного центра палаты. Сопредседатель координационного совета отметил, что будут проходить дискуссии с участием электоральных экспертов, международных наблюдателей, прямые включения с участков. Общественным наблюдением будет охвачен весь избирательный процесс, который будет масштабным.

Подготовка общественного наблюдения в регионе отвечает всем предъявляемым требованиям, есть ряд особенностей, которые повысят его эффективность. Нам предстоит много работы, но я уверен, мы справимся!

Алексей Чесноков Доцент кафедры частного права Алтайского филиала Президентской академии, руководитель общественного штаба наблюдения за выборами при Общественной палате Алтайского края

Что эксперт относит к особенностям?

Более 75% сотрудников Центра общественного наблюдения – студенты ведущих вузов Барнаула. К работе ЦОН планируется привлечь более 30 студентов Алтайского филиала Президентской академии. К контролю привлекаются также математики и программисты, информационно-аналитическую группу организует член Общественной палаты Алтайского края Юрий Овиденко , директор Рубцовской коллегии по оказанию социальной помощи населению, в качестве независимых экспертов выступают ведущие юристы, политологи, лидеры общественного мнения края.

Общественные палаты городов Барнаула, Белокурихи, Бийска, Заринска, Завьяловского района уже создали мобильные группы наблюдателей, которые обеспечат высокую оперативность реакции на возможные инциденты.

На базе ЦОН будет создан пресс-центр с почти круглосуточным режимом работы, который выступит базой распространения информации о ходе выборов в Алтайском крае.

Взято отсюда.

алтай новости сегодня , новости республики алтай банкфакс ,