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Готовы «защитить выборы»

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Готовы «защитить выборы»

Доцент Алтайского филиала Президентской академии, руководитель общественного штаба наблюдения за выборами при Общественной палате Алтайского края Алексей Чесноков принял участие в итоговом заседании Координационного совета при Общественной палате РФ по контролю над голосованием. В работе форума приняли участие более 100 человек, представляющих ОП РФ, и 89 общественных региональных палат.

На заседании обсудили вопросы общего внешнего политического окружения России, готовности избирательной системы и общественных наблюдателей по проведению выборов президента страны. Участники уделили внимание новым способам общественного наблюдения в виде трансляции в студии ситуационного центра палаты. Сопредседатель координационного совета отметил, что будут проходить дискуссии с участием электоральных экспертов, международных наблюдателей, прямые включения с участков. Общественным наблюдением будет охвачен весь избирательный процесс, который будет масштабным.

Подготовка общественного наблюдения в регионе отвечает всем предъявляемым требованиям, есть ряд особенностей, которые повысят его эффективность. Нам предстоит много работы, но я уверен, мы справимся!

Алексей Чесноков Доцент кафедры частного права Алтайского филиала Президентской академии, руководитель общественного штаба наблюдения за выборами при Общественной палате Алтайского края

Что эксперт относит к особенностям?

  • Более 75% сотрудников Центра общественного наблюдения – студенты ведущих вузов Барнаула. К работе ЦОН планируется привлечь более 30 студентов Алтайского филиала Президентской академии. К контролю привлекаются также математики и программисты, информационно-аналитическую группу организует член Общественной палаты Алтайского края Юрий Овиденко , директор Рубцовской коллегии по оказанию социальной помощи населению, в качестве независимых экспертов выступают ведущие юристы, политологи, лидеры общественного мнения края.
  • Общественные палаты городов Барнаула, Белокурихи, Бийска, Заринска, Завьяловского района уже создали мобильные группы наблюдателей, которые обеспечат высокую оперативность реакции на возможные инциденты.
  • На базе ЦОН будет создан пресс-центр с почти круглосуточным режимом работы, который выступит базой распространения информации о ходе выборов в Алтайском крае.

    • Взято отсюда.

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