Из списка разрешенных пропали 19 добавок

28 февраля 2024, 10:00128Написать комментарий

Мы можем этого не замечать, но за нашим здоровьем постоянно кто-нибудь да присматривает. Коррективы в рацион вносят преимущественно советами и показаниями, а в тяжелых случаях доходит до запретов. Так в последние дни зимы случилось с популярным подсластителем — стевией, которую вместе со многими другими пищевыми добавками исключили из списка разрешенных. Какие появились к ней вопросы и чем теперь спасаться тем, кто любит сладкое, но сахар ему противопоказан, или кто просто следит за своей фигурой?

Какие пищевые добавки запретили

Под конец зимы в силу вступили поправки к техническому регламенту, регулирующему требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств. Причем обдумывали эти поправки в Евразийской экономической комиссии на протяжении восьми лет. В результате в документе на 730 страниц опубликовали в том числе список из 19 позиций, которые теперь запрещены.

В частности из списка разрешенных убрали много «ешек»:

танины пищевые (Е181);

дифенил (Е230);

муравьиную кислоту (Е236);

регулятор кислотности лактат аммония (Е328);

антиокислитель оксистеарин (Е387);

глазирователь эфиры монтановой кислоты (Е912);

кантаксантин (E161g);

ацетат аммония (Е264);

диоктилсульфосукцинат натрия (Е480);

антислеживающие агенты алюмосиликат калия (E555);

алюмосиликат кальция (Е556);

бентонит (Е558);

мальтол (Е636);

этилмальтол (Е637);

сорбат натрия (Е201);

сорбат кальция (Е203).

Из списка разрешенных их исключили по разным причинам. Одни просто давно не используются, и их убрали за ненадобностью, другие стали применять в качестве лекарств, в третьих был алюминий, пристрастие к которому может заметно испортить здоровье. Хотя сама по себе маркировка «Е» не так опасна, как мы о ней наслышаны, и вообще обозначает кодирование добавки по европейскому стандарту.

— Пищевые добавки нужны для того, чтобы придать определенные свойства: это могут быть консерванты, предотвращающие порчу, могут быть ароматизаторы или красители, антислеживатели для сыпучих продуктов, — объясняет научный руководитель ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Виктор Тутельян. — То есть всё это нужно, чтобы получился приятный, красивый и вкусный продукт.

Понять, что именно делает конкретная пищевая добавка, можно по первой цифре в трехзначном коде:

1 — краситель;

2 — консервант;

3 — антиокислитель;

4 — стабилизатор;

5 — эмульгатор;

6 — усилитель вкуса и запаха;

9 — пеногаситель.

Применяют все эти «ешки» в строго разрешенном количестве, установленном регламентом «О безопасности пищевых добавок». Кроме того, по словам специалистов, вещества эти дорогостоящие, и производители вряд ли по собственной воле добавят их в тот или иной продукт.

— Отдельно можно поговорить об усилителях вкуса. Чаще всего добавляют в консервы, колбасы и фастфуд. Когда речь идет о такой пище, то список вкусов очень большой, а с усилителями вкуса он будет еще и яркий. Домашняя еда нам будет казаться потом пресной, невкусной. Соответственно, чем дальше, тем больше нам будет хотеться вредной еды с лишними добавками, — объясняет диетолог Оксана Выдря.

Чем не угодила стевия

Исключение стевии из списка разрешенных пищевых добавок выглядит довольно странно хотя бы потому, что это тот редкий случай, когда вред вещества не доказан. Зато есть доказательства пользы. Например, известно, что витамины и минералы, содержащиеся в этой «сладкой траве», улучшают работу всех органов и систем, помогают контролировать гликемию, способствуют нормальному углеводному обмену, улучшают метаболизм, восстанавливают баланс кишечной микрофлоры и нормализуют уровень холестерина в крови.

— Стевия — это единственный сахарозаменитель, вред которого не доказан, — говорит эндокринолог и диетолог Ирина Татарникова. — Но нужно смотреть состав. Часто пишут на упаковке, что содержит стевию, но смотрим состав, а там фруктоза. А синтетическая фруктоза — она в разы хуже обычного сахара.

Так что же не так со стевией? Оказывается, из списка разрешенных ее удалили просто потому, что она в нем задублировалась. Буквально: до сих пор в документе спокойно сосуществовали две стевии. Только одна была пищевой добавкой без номера — та самая Stevia rebaudiana Bertoni, ее экстракты, порошок и сироп из листьев. А другая — стевиогликозиды (Е960). Это химические соединения, которые и обеспечивают сладкий вкус листьев стевии. Это экстракт стевии с более точной спецификацией. То есть в случае с Е960 известен способ получения основного вещества, процент его содержания и примесей, в том числе токсичных. Так вот первую стевию из списка убрали, а более точную и понятную оставили.

Что, если не стевия

Если вы, пристрастившись к обессахаренному образу жизни, однажды проснетесь в мире запрещенной стевии, помните, что есть и другие безопасные сахарозаменители. Правда, их не так уж и много: инулин да эритрит.

— Инулин — это натуральный полисахарид, который используют для диетического питания при диабете. Он легко усваивается, играет роль мощного пребиотика, способствует снижению уровня сахара в крови, улучшению обмена веществ и пищеварения, а при регулярном употреблении повышает устойчивость организма к воздействию вредоносных бактерий, — говорит врач-диетолог Варвара Власова. — Это пищевое волокно оказывает благотворное влияние на обмен веществ и пищеварительную систему: улучшает микрофлору кишечника, стимулирует рост и активность полезных бифидобактерий, улучшает усвоение кальция.

Что же до эритрита (также известного как дынный сахар или Е968), то это сахарный спирт, который в незначительных количествах содержится в овощах и и фруктах и даже вырабатывается человеческим организмом. Он не содержит калорий и не приводит к повышению уровня сахара в крови. В качестве сахарозаменителя он известен с 1990-х годов, а в 1997 году эритрит получил статус безопасного ингредиента и попал в список FDA (Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов). Да, есть исследования, которые говорят, что употребление эритрита увеличивает риск инфаркта и инсульта, но рискуют преимущественно люди, у которых и без того есть проблемы со здоровьем (особенно по части сердечно-сосудистой системы) и которые употребляют слишком много этого самого дынного сахара. А любое изменение пищевого поведения (в том числе и замена сахара аналогами) в первую очередь стоит согласовать с врачом. Он оценит необходимость такой перемены и пропишет вам рекомендуемую дозировку.

Взято Источник

28.02.2024