Из-за статуса отца к конфликту привлекли сразу несколько силовых ведомств

В Новосибирске девушка обвинила своего сожителя в рукоприкладстве и угрозах ее жизни. Они жили вместе два года, но осенью 2023-го парня, по ее словам, словно подменили: он начал вести себя развязно, распускать руки и высказывать мысли о расправе. Намекал, что никаких последствий для него не будет, ведь он сын федерального судьи. Включившиеся в дело юристы тоже заявили об угрозах. Молодой человек отрицает все обвинения. В конфликте разбирался наш новосибирский коллега из NGS.RU Виктор Бобровников.

«Бил вешалкой, таскал за волосы»

Екатерина (имя изменено, но известно редакции) познакомилась с Константином Первушиным в клубе 2,5 года назад. Приятный молодой человек взял у нее номер телефона, завязалась переписка, которая переросла во встречи и отношения. Спустя четыре месяца после знакомства пара съехалась, поселившись в съемной квартире в Новосибирске.

— Он на меня произвел впечатление нормального, положительного, адекватного человека. Работал на стройке время от времени, были перерывы, — вспоминает Екатерина в разговоре с корреспондентом NGS.RU. — Но прошлой осенью Константин стал каким-то агрессивным, начал руку на меня поднимать, угрожать, оскорблять, запугивать. Якобы на почве ревности, хотя поводов я не давала. Как-то он напился и ударил меня, поставив фингал. Бил меня вешалкой, таскал за волосы по всей квартире. Говорил, что убьет, что на своих двоих мне не ходить и всё такое. Говорил, что он сын судьи, что ему за это ничего не будет.

Такое развитие событий заставило девушку собрать вещи и съехать к друзьям. Попытки Константина помириться успехом не увенчались.

— Он в эти моменты был пьян, глаза туманные, бешеные. Было очень страшно. Видно, что руки трясутся, он еле сдерживался, чтобы не ударить вновь. Он с квартиры недавно съехал, но ключи не вернул. Я опасаюсь за свою жизнь на полном серьезе. На днях заменю замок входной, — добавила Екатерина.

Девушка показала скриншоты переписки с угрозами, фотографии последствий применения к ней силы, а также видео, на котором Константин признается, что бил ее. Мы смонтировали всё это в одно видео.

Еще чуть-чуть и видео загрузитсяС угрозами столкнулась не только сожительница Константина, но и ее юрист. Впрочем, сам сын судьи уверяет, что его пытаются оболгать

Видео: Антон Дигаев / NGS.RU

«Ответишь за это петушение!»

Екатерина обратилась за помощью в правовой центр «Алмаз». В некоторых случаях, как в этом, юристы центра работают командой. Когда один из специалистов попытался связаться с Константином Первушиным, сам получил угрозы.

— Ты, ***, ответишь за это петушение! Думаешь, тебя силой кто-то убивать там, бить будет? Нет, такого не будет, тебя просто обоссут приедут прилюдно. Ты че, думаешь оперился, что ли, в своей *** конторе работаешь. Думаешь, всё можешь, чепушила? Да, у меня папа в Барабинском суде. Хотя я не живу в ипотеке, у меня есть квартира в городе, и не одна. *** тупой ***, — такое голосовое сообщение в мессенджер получил один из юристов «Алмаза». Голос на аудио похож на голос Константина Первушина.

Представитель Екатерины Никита Парченко в действиях Константина усматривает признаки ст. 119 УК «Угроза убийством».

— Статья «Угроза убийством» не требует реального ее доведения до конца, чтобы был определен квалифицирующий признак, достаточно высказать угрозу или намерение убийством и зарядить, например, синяк, как в нашем случае. Судебная практика у нас, к сожалению, так себе работает в подобных ситуациях. Здесь есть и дополнительная сложность: подозреваемый — близкий родственник федерального судьи. Напомню, что сын спецсубъекта находится под государственной защитой. Именно поэтому одно из заявлений нами было подано в ФСБ. Также мы обратились в СК, прокуратуру и МВД, — рассказал Парченко.

Заявления были поданы в конце декабря 2023 года и на момент публикации еще не рассмотрены.

«Личное на публичное»

Константин — сын судьи Барабинского районного суда Юрия Первушина, работающего в этом статусе с 2005 года. Помощник Юрия Первушина заявил NGS.RU, что судья «не общается с журналистами». На письменный запрос редакция от судьи также не получила ответа.

Сам Константин заявил NGS.RU, что Екатерина его оболгала.

— Я ее не бил и ей не угрожал, ни лично, ни в сообщениях. Мы с ней жили вместе, ничего такого не было, — уверяет Константин Первушин. Он также добавил, что не «хотел бы выносить личное на публичное».

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Взято Источник

12.01.2024